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Дети Охлобыстина: шестеро по лавкам

Дети Охлобыстина: шестеро по лавкам

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иван Охлобыстин – многодетный отец. У артиста и его супруги Оксаны Арбузовой шестеро детей, причем периодически они обсуждают появление еще одного наследника.
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Актер встретил будущую супругу на ступеньках Дома кино. Знакомство произошло в лучших традициях романтических комедий. Артист поднимался по лестнице и столкнулся взглядом с девушкой. Он так засмотрелся на красавицу, что даже не заметил перед собой дверь. Больно влетев лбом в проем, он засмеялся и заявил незнакомке, что она будет его.

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 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

Почти сразу Иван Охлобыстин стал простить руки Оксаны Арбузовой. Но тогда девушка пребывала в глубокой депрессии, так как не могла справиться со славой, которая на нее обрушилась после съемок в картине "Авария – дочь мента". Знакомство с молодым актером полностью перевернуло ее жизнь.

Пара очень скоро поженилась, и у них практически один за другим появились дети. Стоит отметить, что, несмотря на свой крутой нрав и рок-н-ролльное поведение, Иван Охлобыстин – любящий муж и трепетный отец.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Несколько лет назад на ТВ3 вышло шоу о семье артиста. В эфире программы показали обычную жизнь домочадцев актера. Правда, в многодетной семье не бывает ничего обычного. В сериях много споров, криков и шуток. Несмотря на то, что Охлобыстин и Арбузова вместе уже больше 25 лет, артист периодически угрожает жене, что уйдет из дома. Конечно, он просто дурачится, ведь супруга для него – самый важный человек на земле.

Жена Ивана Охлобыстина привыкла, что ее жизнь полностью связана с заботой о муже и воспитанием детей. По словам актрисы, Оксана Арбузова умерла, теперь есть только Ксения Охлобыстина.

Дети

Старшая дочь Анфиса появилась на свет 8 августа 1996 года. По словам артиста, она очень целеустремленная девушка. Наследница звезды занимается видеоблогингом – например, сняла цикл программ про Рязань. Девушка живет отдельно от семьи и много работает. Анфиса комплексует из-за внешности, так как считает себя самой некрасивой из сестер.

Она обожает рок, особенно часто в ее плейлисте можно найти Muse, Queen и Гарика Сукачева. Также Анфиса любит смотреть старые фильмы, например, "Дракулу" или "Матрицу". Крестным отцом старшей дочери актера является Михаил Ефремов.

Второй в семье Ивана Охлобыстина появилась Евдокия, девушке сейчас 23 года. "Мне кажется, что нам ее подбросили инопланетяне из агрессивной, но очень красивой цивилизации", – шутит про наследницу актер.

Девушка действительно много внимания уделяет своей внешности – обожает косметику и фотографироваться. Она также живет отдельно от родителей. Евдокия умеет играть на электронной гитаре, но ее главная страсть – орнитология.

Третья дочь Ивана Охлобыстина появилась на свет в марте 1999 года. В семье Варвару считают отцовской любимицей, а она и не против. Девушка прекрасно поет. Периодически в своем инстаграм-аккаунте она публикует отрывки композиций. Также у Вари есть несколько клипов, снятых при участии Басты, Макса Фадеева и Сергея Галанина.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Старший сын Охлобыстина родился в 2001 году. Василий с детства обожает читать, также увлекается аудиокнигами. В подростковом возрасте он создал серию рассказов и решил связать свою карьеру с писательской деятельностью. Вася учится на сценарном факультете ВГИКа.

Младшая дочь актера появилась на свет в 2002 году. Хоть Иоанна и посещала православную школу, ее увлекают точные науки. При этом девушка много читает и занимается сочинением рассказов.

Самый младший ребенок в семье Ивана Охлобыстина – Савва. Мальчик родился в марте 2006 года. Домашние считают подростка проказником. Как и старшие брат с сестрой, Савва увлекается сочинительством. При этом ребенок растет очень набожным и мечтает стать священником.

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Автор: 25 февраля 2021, 18:35 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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