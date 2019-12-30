Обратившийся к проституткам Иван Охлобыстин втоптал в грязь Алену Водонаеву

Актер публично извинился перед проститутками за то, что приравнял их к модели. "Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", – написал Иван на своей странице "ВКонтакте".
Напомним, конфликт между звездами начался после призыва Водонаевой не рожать детей, если не хватает денег на их содержание. "Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Не надо рожать рабов этому государству", – призвала блогер.
Это заявление возмутило Охлобыстина до глубины души. Ведь он является одним из самых заядлых противников абортов, являясь многодетным отцом.
Режиссер поспешил поставить Алену на место. Он посоветовал ввести на телевидении определенный ценз для телеведущих, чтобы "ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью".
Взбешенная светская львица не смогла пропустить мимо ушей прямое оскорбление. Она тут же написала ответный пост в своем инстаграм-аккаунте.
"Если я на старости лет вдруг решу заняться этой древнейшей профессией, то обязательно пришлю вам прайс, раз у вас такая заинтересованность. Хотя мне сложно представить сумму, которая может вызвать к вам влечение женщины", – саркастично высказалась звезда.
Также она назвала Охлобыстина типичным быдлом, которое вместо диалога скатывается к оскорблениям. "Вместо того, чтобы вялыми писюнами писать про проституток, воспользовались бы лучше мозгом по его прямому назначению", – резюмировала оскорбленная актриса.
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