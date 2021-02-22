"Вывозилось из дома мешками": Ирина Слуцкая пострадала от рук воришки

Всеми известная спортсменка рассказала о неудачном опыте сотрудничества с гувернантками. Выяснилось, что семья Ирины Слуцкой не замечала открытого грабежа и неслыханной наглости со стороны девушек, занимавшихся воспитанием звездных наследников.

По словам фигуристки, они стали жертвами нянь, которые воровали предметы роскоши с завидной периодичностью. Молодые девушки не отказывали себе в девичьих радостях. Их не смущали цены на кухонную утварь, украшения хозяйки дома и брендовые вещи членов семьи.

Ирина Слуцкая стала подкованной в этом вопросе, однако отказаться от помощи гувернанток она так и не смога. Дело в том, что звездные родители постоянно работают, а у матери Олимпийской чемпионки не хватает сил на постоянную слежку за активными внуками.

"Каждая из них уходила и обязательно с собой что-то "забирала": от ценных до самых обычных вещей. Абсолютно все отложенные вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе", – призналась Ирина.

Слуцкая добавила, что воровство со стороны домработниц – это распространенная проблема. Похоже, что многие представители шоу-бизнеса сталкиваются с подобным отношением. Конечно же, и порядочных людей хватает. К слову, новая ассистентка в доме фигуристки пока отлично справляется со своими обязанностями.

Многочисленная аудитория поддержала спортсменку, решившуюся на откровенный разговор. Большинство подметило, что приходящие в дом к обеспеченным людям нянечки далеко не всегда чисты на рук. Подписчики посоветовали оставлять детей лишь с родственниками и не тратить деньги на содержание гувернанток.