"Вывозилось из дома мешками": Ирина Слуцкая пострадала от рук воришки

По словам фигуристки, они стали жертвами нянь, которые воровали предметы роскоши с завидной периодичностью. Молодые девушки не отказывали себе в девичьих радостях. Их не смущали цены на кухонную утварь, украшения хозяйки дома и брендовые вещи членов семьи.
Ирина Слуцкая стала подкованной в этом вопросе, однако отказаться от помощи гувернанток она так и не смога. Дело в том, что звездные родители постоянно работают, а у матери Олимпийской чемпионки не хватает сил на постоянную слежку за активными внуками.
"Каждая из них уходила и обязательно с собой что-то "забирала": от ценных до самых обычных вещей. Абсолютно все отложенные вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе", – призналась Ирина.
Слуцкая добавила, что воровство со стороны домработниц – это распространенная проблема. Похоже, что многие представители шоу-бизнеса сталкиваются с подобным отношением. Конечно же, и порядочных людей хватает. К слову, новая ассистентка в доме фигуристки пока отлично справляется со своими обязанностями.
Многочисленная аудитория поддержала спортсменку, решившуюся на откровенный разговор. Большинство подметило, что приходящие в дом к обеспеченным людям нянечки далеко не всегда чисты на рук. Подписчики посоветовали оставлять детей лишь с родственниками и не тратить деньги на содержание гувернанток.
Популярные темы форума
Старые ЖООПЫ загадили форум.
Сын " сошёл с ума "
У Мишель заболела ЖООПА.
Дети играют.
Беда! Не могу подобрать себе царицу. Не шучу. Подскажите где и искать. Прошу подойти к теме серьёзно. Спасибо
Расскажите как вас наказывали в детстве.
Надо ли пороть детей?
Приказ всем хохотать сюда!!!!
У дочери началось
Нато подохла от своей воони.