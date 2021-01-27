"Муж не хочет продолжать отношения": Слуцкая умоляет не втягивать ребенка в разборки при разводе

Подобный богатый личный опыт дает 41-летней Ирине Слуцкой право делиться советами с окружающими. "Меня привлек один комментарий подписчицы, и сегодня я хотела бы разобрать именно его". – написала она на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
"Ситуация следующая: муж не хочет продолжать отношения с женой, и в таком случае она, как бы в отместку, решает ограничить ему общение с ребенком, – описала проблему фигуристка. – Честно говоря, я считаю такое поведение в корне неправильным. Отношения между мужчиной и женщиной никак не должны влиять на отношения между родителем и ребенком".
"Наоборот, очень важно сохранить теплый контакт ребенка с обоими родителями, – дает совет Ирина всем участникам этой семейной драмы. – Он должен знать, что у него есть и мама, и папа, которые его очень любят. В противном случае он будет чувствовать себя каким-то обделенным. А свои обиды и недовольства родители должны решать только между собой, но никак не впутывать в это детей".
При этом Слуцкая подчеркивает, что она – не семейный психолог. "Я просто высказываю свое мнение", – пояснила она в ответ на недоуменные вопросы подписчиков.
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