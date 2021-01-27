"Муж не хочет продолжать отношения": Слуцкая умоляет не втягивать ребенка в разборки при разводе

Фигуристка Ирина Слуцкая известна не только победами на Олимпиадах, но и насыщенной личной жизнью. В августе 1999 года она вышла замуж за Сергея Михеева, родила от него родила сына Артема и дочь Варвару. Но после 17 лет брака спортсменка развелась. А 23 июня 2018 года снова вышла замуж – за бизнесмена Алексея Говырина, у которого от первого брака есть сын и дочь.

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