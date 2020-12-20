Ночное похождение Пенкина к Пугачевой закончилось побегом

В эфире телеканала "НТВ" Сергей Пенкин поделился воспоминаниями о прошлой жизни, которая была полна вечеринок и развлекательных мероприятий. В частности, певец высказался о том, как ходил в гости к Алле Пугачевой в позднее время суток.

В большой квартире Аллы Пугачевой на Земляном валу в былые времена проходили вечеринки и застолья среди звезд шоу-бизнеса. Тогда одно из мероприятий Примадонны решил посетить и Сергей Пенкин, чтобы пообщаться с коллегами и завести полезные связи. В свежем выпуске шоу "Секрет на миллион" выяснилось, что артист постучался в квартиру Аллы Пугачевой среди ночи, держа в руках букет цветов.

Люся, бывшая домработница Примадонны, вспомнила, что в тот день Сергей Пенкин свалился как снег на голову – его не ждали, ведь на приемах Аллы Пугачевой он прежде не бывал. Тем не менее женщина проводила артиста в комнату к Алле Пугачевой, а сама отправилась заниматься хозяйством.

Однако визит Сергея Пенкина длился недолго, он практически сбежал в разгар вечеринки. Мужчина признался, что ощущал себя не в своей тарелке в обществе гостей Примадонны. Он отметил, что атмосфера, которая царила в квартире, его напрягала, так как он был новичком в обществе друзей Аллы Пугачевой. Лучшего разрешения ситуация, кроме как уйти прочь, тогда артист не придумал.

Напомним, что певец и Примадонна состоят в товарищеских отношениях десятки лет. Бывшая домработница Аллы Пугачевой все эти годы является преданной фанаткой Сергея Пенкина.