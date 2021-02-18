Названа дата прощания с Андреем Мягковым

Недавно Московский художественный театр имени Чехова, где долгие годы служил Андрей Васильевич, опубликовал информацию о прощании со звездой отечественного кинематографа.
Церемония состоится в субботу, 20 февраля. Гражданская панихида начнется в 10 утра в родном театре актера. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Как сообщает LIFE, позднее Андрей Мягков будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Многие близкие актера активно делятся воспоминаниями, связанными с ним. Коллега Андрея Васильевича и партнерша по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Валентина Талызина подчеркнула, что он не посещал светские мероприятия. Вместо этого артист занимался живописью.
Валентина Илларионовна считает, что Андрей Мягков был великим артистом и человеком. По ее словам, его перевоплощения были феноменальны, он мог сыграть любого персонажа. Артистка делилась, что общение с ним доставляло ей большое удовольствие. Несмотря на то, что актер был достаточно закрытым человеком, он был невероятно интеллигентным и умным.
К этой точке зрения присоединилась и Лия Ахеджакова. Она любила работать с Андреем Мягковым. Актриса отметила, что с ним было легко и уютно. Им не приходилось долго репетировать и обсуждать сцены.
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