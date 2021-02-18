Убитая горем Талызина об умершем Мягкове: Был художником

Приятельница и партнерша артиста по фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Валентина Талызина рассказала, что актер не любил шумные мероприятия. Он предпочитал им свое любимое увлечение – живопись. Артистка подчеркнула, что однажды он отметил, что это великое наслаждение: наблюдать, как из твоего "пера" получается целая картина. Актер всегда находил время для творчества.
Валентина Илларионовна подчеркнула, что Андрей Мягков был настоящим артистом, он мог сыграть любую роль: от самой трагической до комедийной. Помимо этого, он был человеком с большой буквы: искренним, честным и чистым. Актриса рассказала, что получала большое удовольствие от общения с ним. Андрей Васильевич был достаточно замкнутым, скромным, но невероятно интеллигентным человеком.
Ранее о трагедии высказалась Лия Ахеджакова. Она также отметила невероятную интеллигентность артиста. Актриса вспомнила, что именно с Мягковым ей было очень комфортно и приятно работать. Им не приходилось долго обсуждать и репетировать сцены. "Так больно..." – высказалась она.
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Напомним, 18 февраля Андрей Мягков умер в собственном доме. Сообщалось, что его обнаружила жена Анастасия Вознесенская. Чуть позже приехала скорая помощь, но было уже поздно. Врачи не смогли ничем помочь.
Артист прожил с супругой около 60 лет. Они редко говорили о личной жизни, предпочитая оставлять ее только между ними. Детей у пары не было. Сам актер как-то рассказывал, что всю молодость они оба посвятили карьере, и времени просто не осталось.
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