Боярская ошарашена трагическим уходом Мягкова: Не только изумительный партнер

Сегодня мысли всей страны лишь об одном. На 83-м году жизни скончался легендарный артист Андрей Мягков. Многие друзья и ученики вспоминают теплые моменты, связанные с ним.



Своими мыслями и переживаниями поделилась Елизавета Боярская. Актриса отметила невероятный профессионализм Андрея Васильевича и бескорыстную доброту, которая так редко встречается в нашей суровой действительности. Она сообщила, что в ее сердце он останется не только как "изумительный партнер", но и как учитель, которым она всегда восхищалась. Звезда вспомнила, что артист относился к ней нежно и трепетно, потому что понимал, что она только начинает свой путь.

Для Боярской было ценно то, как Андрей Мягков опекал ее. Как сообщает RT, в душе и мыслях артистки навсегда останутся его фильмы, которые теперь с удовольствием смотрят и ее дети. Елизавета упомянула, что смотрела большую часть кинокартин с участием Андрея Васильевича. Актрисе жаль, что многие великие люди уходят, но она убеждена, что их герои будут жить вечно. Звезда подчеркнула, что ей хочется верить: Андрея Мягкова будут помнить всегда.

Напомним, сегодня легендарный артист скончался в своем доме. Его обнаружила любимая супруга Анастасия Вознесенская. Она вызвала скорую помощь, но было слишком поздно. К несчастью, медики не смогли помочь Андрею Васильевичу.

Пара прожила вместе 60 лет. Они всегда придерживались утверждения, что счастье любит тишину и предпочитали не распространяться о личном. Детей у возлюбленных не было. В одном из интервью артист рассказывал, что всю молодость они с женой посвятили карьере, а потому на наследников попросту не осталось времени.

