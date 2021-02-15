Все дело в деньгах: судьба скандального шоу "Дом-2" повисла на волоске

Поговаривали, что в середине февраля многолетняя телестройка перекочует на онлайн-платформу. Однако этого до сих пор не произошло. Участники и вся съемочная команда "Дома-2" начали подыскивать новую работу.

Похоже, что телеканал не спешит финансировать закрытый проект. 16 лет скандальное шоу держалось на телевидении и поднимало рейтинги ТНТ. Однако бушующая пандемия коронавируса нанесла удар даже по зарекомендовавшим себя программам. В их числе оказался "Дом-2".

Как только появились первые слухи о закрытии, воодушевленные продюсеры сразу же намекнули на вынужденный переезд шоу. Стоит отметить, что оптимистичные прогнозы участников не оправдали себя. Владельцы реалити вели переговоры с несколькими новыми площадками для трансляции и в итоге остановились на СТС Love. Рабочие планы были расписаны с февраля. Сейчас же руководители погрязли в молчании.

"Все дело в контракте, до сих пор нет решения по деньгам – за сколько канал покупает производство шоу. Торговаться и считать можно долго, так что пока непонятно. Параллельно никакие другие каналы больше не рассматриваются, так как есть договоренность", – пояснил источник.

Напомним, телестройка всегда снималась блоками – это шесть программ за одну смену. Затраты всей команды на них – одна сумма, платформа же приобретает готовые выпуски в разы дороже. Так и работает весь механизм производящей компании. Похоже, что телеканал не согласен со "себестоимостью" конечного продукта.