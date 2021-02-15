"Его отняли": обнародованы ошеломляющие детали отношений Немоляевой и Лазарева

Актер скончался в 2011 году. Супруга часто и трепетно вспоминает его и делится своими мыслями с публикой.

Пара прожила вместе более 50-и лет. Светлана Владимировна до сих пор тяжело переживает уход мужа и не может поверить в то, что его больше нет. Она рассказала, что всегда носит кольца артиста, потому что без них ощущает себя раздетой.

Легенда советского кинематографа поделилась, что раньше была очень ревнивой и часто "цеплялась" к избраннику. Она даже не могла смотреть фильм "Еще раз про любовь", потому что там он целовал Татьяну Доронину. Однако сейчас Немоляева с радостью пересматривает кинокартину, восхищаясь игрой возлюбленного.

Актриса отметила, что им было очень легко вместе, в их тандеме было "полное слияние". Непросто им давалась лишь работа на площадке, так как иногда они сердились друг на друга. Светлана Владимировна подчеркнула, что Александр Сергеевич был достаточно строг и критичен по отношению к ней.

Сейчас звезде грустно без супруга. Она верит в то, что время лечит, но убеждена, что не до конца. После 50-и лет, прожитых вместе, ей тяжело смириться с тем, что Лазарева "отняли". Артист был невероятно дорог супруге.

Напомним, актер ушел из жизни 2 мая 2011 года. Известно, что за две недели до трагедии он перенес тяжелую операцию, но восстановиться после нее так и не смог. Точная причина смерти осталась загадкой, однако существует версия, что у Александра Лазарева могла быть диагностирована тромбоэмболия.

