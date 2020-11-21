"Сочная мясная грудь": Канделаки обнажилась перед камерой

Многие поклонники считают, что из-за особенностей фигуры Тине Канделаки нельзя сниматься с глубоким декольте. Однако ведущая не верит мнимым экспертам и во всю оголяется. В одном из свежих постов в микроблоге "Инстаграм" она показала видео кадры со съемок экстремально откровенной фотосессии.
В тексте публикации Тина решила подколоть свою заклятую приятельницу Ксению Собчак, с которой у нее был конфликт. "Если прислушаться, можно услышать, как Ксения Анатольевна смотрит мой Инст со словами: ''Только бы случайно не лайкнуть'".
На закадровом видео Тину фотографируют, а стилист поправляет ей прическу с эффектом мокрых волос. В это время Канделаки делает страстное выражение лица и поворачивается к камере то правой, то левой частью лица. На звезде открытое золотистое платье с глубоким декольте, которое обнажает ее грудь. "Красотка!"; "Секси вуман", "Очень горячо"; "Сочная мясная грудь", – написали фанаты.
Не обошлось и без критики. На 45-летнюю Тину Канделаки обрушились с волной негатива после откровенной фотосессии. Многие считают, что женщина должна вести себя более пристойно. Некоторые пристыдили ее и заверили, что успешной и востребованной Ксении Собчак и дела нет до нее. Кто-то указал на возраст Канделаки. Ведущая пытается игнорировать подобные выпады, но иногда все же отвечает. "Эйджисты вошли в чатик".
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