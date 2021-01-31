Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом

По словам близких друзей, стилиста экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели в реанимацию. Несмотря на все усилия медицинских работников, спасти его не удалось.
К слову, Алла Пугачева, которая являлась одной из самых главных клиенток Александра Шевчука, проигнорировала похоронную церемонию. Примадонна не удосужилась отправить траурный венок профессионалу своего дела.
Многочисленные звезды до сих пор гадают, почему же певица отказалась почтить память всеми известного стилиста. Поговаривают, что Аллу Борисовну смутили загадочные обстоятельства смерти мужчины. Однако это не могло стать поводом для столь негативного отношения к давнему другу.
"Звезды не были благодарны Саше. Он не был никогда хапугой. Многим артистам помогал бесплатно. Делал скидки", – рассказал Прохор Шаляпин.
Другим артистам ничего не помешало проводить Шевчука в последний путь. Звезды российской эстрады возложили цветы и поделились приятными воспоминаниями, связанными с работой стилиста. В частности, на похоронах появился музыкант Александр Буйнов. И телеведущая Ольга Орлова не осталась в стороне.
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