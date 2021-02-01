Оставленная близким человеком Серябкина заговорила о беременности

Ольга Серябкина несколько лет назад покинула группу SEREBRO и занялась сольной карьерой. Про личную жизнь артистка тоже не забыла – осенью прошлого года она тайно вышла замуж за своего бывшего концертного директора Георгия Начкебия.

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