Оставленная близким человеком Серябкина заговорила о беременности

Почти сразу после свадьбы девушку начали подозревать в беременности, даже на праздничных снимках подписчики рассмотрели округлившийся животик. Однако, как оказалось, это были лишь домыслы. Артистка пока не торопится обзаводиться потомством.
В личном блоге Ольга Серябкина решила ответить на вопросы. Один из поклонников уточнил, хочет ли певица в ближайшее время ребенка. Как оказалось, беременность девушка пока не планирует. По словам звезды, она не ставит себе сроков в этом вопросе. "Конечно, хочу", – заявила при этом блогер.
Напомним, в одном из интервью Ольга Серябкина поделилась, что инициатором разрыва отношений с группой SEREBRO стала не она. По словам артистки, именно Максим Фадеев предложил закончить сотрудничество. Несмотря ни на что, за годы работы вместе продюсер и певица стали действительно близкими людьми. К счастью, их расставание прошло довольно спокойно – девушка сохранила права на песни и занялась сольной карьерой.
Полтора года назад Максим Фадеев заявил о роспуске почти всех сотрудников лейбла MALFA, так как он разочаровался в людях. Также продюсер заявил, что не планирует возрождать группу SEREBRO, так как с этим периодом в жизни у него связаны "болезненные и мерзкие" воспоминания.
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