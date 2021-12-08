Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Среда
8 декабря
Лента новостей
18:32
Госдеп США намерен переманить "клиентов российский бензоколонки"
18:20
"Никита, поправляйся!": Пресняков с перебинтованными руками вызвал ажиотаж
18:19
Вымысел и поставленный на колени шансонье: за что критикуют сериал "Вертинский"
17:54
"Да! У нас прибавление в семье!": Киркоров ошарашил новостью
17:48
"Какая-то беда": 91-летний Краско оказался запертым дома
17:47
Гришковец ответил отвергнутой судом Земфире после обзывательства "наркоманкой"
17:45
"30 сантиметров в месяц": сколько москвичу придется копить на квартиру в новостройке
17:30
"Кто это?": сдающий Алибасов перестал узнавать знакомых
17:21
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
17:02
Цискаридзе прокомментировал вступление в должность руководителя Большого театра
17:01
"Спор на деньги": Валерия раскрыла секрет отощавшего Пригожина
16:47
Раскрывшую рот Марию Шукшину ликвидировали
16:43
"Новая история": Рассекретившая богатого любовника Катина заговорила о втором ребенке
16:29
Грызня в 11 лет: Ярмольник выдохнул после смерти Рудинштейна
16:21
"Сразу обнимали друг друга": известная ведущая рассказала о горячем темпераменте Градского
16:13
Агутин публично умыл звездных коллег: Забрал все
16:09
Любовь Аксенова в поиске донорской почки
16:00
"Большая кровопотеря": Антонов перенес самую тяжелую операцию
15:54
Пообщавшийся с Путиным Байден проигнорировал просьбы Киева
15:45
"Нефть по всему телу": Выпятившая пятую точку Водонаева произвела фурор
15:38
Козловский показал старшего брата: Совсем не похожи
15:35
"Не лезь в мою жизнь!": Тимати нанес внезапный удар матери
15:23
Король красных дорожек: Рудинштейн в гробу за 80 тысяч выглядел очень эффектно
15:22
Зудина ищет повзрослевшей дочери от Табакова денежное и безопасное место
15:08
Украина создала новый госорган для решения конфликта в Донбассе
14:55
Опороченная Земфира с треском провалилась: Отказано
14:55
Все вздрогнули: Рудинштейн подал знак с того света собравшимся на его похоронах
14:55
МИД Украины раскрыл темы новых переговоров Зеленского и Байдена
14:49
Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих
14:43
СМИ: Тяжелобольную Елизавету II готовятся сменить несколько родственников
14:42
Всплыло фото Бородиной с целлюлитом на бедрах
14:33
Под Москвой нашли контрафактные сигареты на 100 миллионов рублей
14:32
"Рожайте детей, которые тоже станут компостом": звезда "Интернов" брызнула ядом в российских мужчин
14:31
"Иголки под током": что пережила Кудрявцева после "Песни года"
14:30
Сын Королевой отреагировал на рождение сестры от другого мужчины
14:20
"Любовница появилась": Макеева устроила мужу подлянку
14:18
Купившая двухэтажную квартиру Михеева заговорила об уходе
14:09
Bloomberg о переговорах Путина с Байденом: Еще одна победа для российского лидера
13:59
В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли дети
13:58
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
13:40
Баснословные деньги: бывшая жена вынуждена оплачивать развлечения Мамаева
13:32
"Ура!": Похоронившая ребенка Захарова отметила день рождения дочери
13:23
Почерневший от горя Боярский снял шляпу у гроба Нины Ургант
13:18
Пускает слюни: сластолюбец Прилучный оценил огромную грудь молодой жены Цекало
13:09
"Лучшая": Переодевшаяся в "Барби" многодетная мать Седокова показала нижнее белье
12:59
В Екатеринбурге полиция устроила погоню за пьяным водителем
12:58
Свадьба со Смоловым, роскошная жизнь и вилла на Карибах: как живет 19-летняя внучка Бориса Ельцина
12:56
Сын разочарованной Айзы отрекся от Гуфа: Проблемы с головой
12:52
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на гала-концерт "Марка №1 в России"
12:39
В гробу видали: обиженные звезды плевали на похороны Рудинштейна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

По лысине не скучаю: 46-летний Аверин с густой копной волос потряс феноменальным преображением
Американцы пригрозили русским "вторым Чернобылем" из-за Украины
Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова
Лесбийские утехи Бузовой и Тодоренко взорвали Сеть
Дряблые руки и бока в складках: после реабилитации с Бузовой случилось страшное
Взбешенная Арзамасова послала россиян "дремучим лесом"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Кто это?": сдающий Алибасов перестал узнавать знакомых

"Кто это?": сдающий Алибасов перестал узнавать знакомых

Бари Алибасов заинтриговал поклонников.
прочитано 256 раз

Создатель группы "На-на" опубликовал в своем блоге видео, на котором указывает на фигуру Джеймса Брауна и спрашивает у подписчиков, знают ли они, кто это и что он делал. "Вам известен этот человек? Кто это?", – подписал ролик артист. Бари Каримович сделал вид, что не узнает хорошо известного музыканта.

ПО ТЕМЕ

"С ветерком в голове": Алибасова засняли ловящим голубей в центре города

Алибасова сняли с поющими подростками: "На-На", новый состав

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Подписчики тут же бросились демонстрировать свои познания в области американской музыки. Многие отметили, что в карикатурном изображении великий музыкант похож на Алибасова. "Джеймс Браун – американский певец, сам себя называл "Мистер Динамит", оказал влияние на развитие многих музыкальных жанров", "На вас похож", "Оказал влияние на развитие многих музыкальных жанров, певец, гитарист, танцор, великий Джеймс Джозеф Браун", "Джеймс Браун, американский певец", "Похож", "Это Бари Алибасов", – написали комментаторы.

Ранее Бари Алибасов пожаловался на здоровье. Он показал ролик, в котором осваивает смартфон вместе с помощницей. В подписи он рассказал о проблемах со слухом и зрением. Поклонники бурно отреагировали на самоиронию Алибасова относительно здоровья после инцидента с употреблением "Крота" и лечением травм. Артист долгое время лежал в больницах, а операции ему делают только под местным наркозом, чтобы не было полной амнезии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
8 декабря 2021, 17:30 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Левкин откровенно о размере мужского достоинства, бане с Алибасовым и внебрачных детях

комментарии

Ответить:

Гость917343
Пожаловаться Ответить
Он ещё жив?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Никита, поправляйся!": Пресняков с перебинтованными руками вызвал ажиотаж

Музыкант удивил поклонников
Шоу-бизнес

Король красных дорожек: Рудинштейн в гробу за 80 тысяч выглядел очень эффектно

Снимки с похорон
Шоу-бизнес

Пачка сигарет в день, тяжелая болезнь и холостяцкая старость: что случилось с 87-летней Алисой Фрейндлих

Как живет звезда "Служебного романа" сейчас
Шоу-бизнес

Все вздрогнули: Рудинштейн подал знак с того света собравшимся на его похоронах

Такого никто не ожидал

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят
За сутки в России выявили 30 752 новых случая коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной и завершить пандемию – вирусолог Чумаков
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Спорт

"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина
Медведева и Милохин довели Тарасову до невменяемого состояния

Регионы

Под Москвой нашли контрафактные сигареты на 100 миллионов рублей
В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли дети
В Екатеринбурге полиция устроила погоню за пьяным водителем
Пьяный дебошир набросился на пассажиров летевшего в Новосибирск самолета
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+