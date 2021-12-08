"Кто это?": сдающий Алибасов перестал узнавать знакомых

Бари Алибасов заинтриговал поклонников.

Создатель группы "На-на" опубликовал в своем блоге видео, на котором указывает на фигуру Джеймса Брауна и спрашивает у подписчиков, знают ли они, кто это и что он делал. "Вам известен этот человек? Кто это?", – подписал ролик артист. Бари Каримович сделал вид, что не узнает хорошо известного музыканта.

Подписчики тут же бросились демонстрировать свои познания в области американской музыки. Многие отметили, что в карикатурном изображении великий музыкант похож на Алибасова. "Джеймс Браун – американский певец, сам себя называл "Мистер Динамит", оказал влияние на развитие многих музыкальных жанров", "На вас похож", "Оказал влияние на развитие многих музыкальных жанров, певец, гитарист, танцор, великий Джеймс Джозеф Браун", "Джеймс Браун, американский певец", "Похож", "Это Бари Алибасов", – написали комментаторы.

Ранее Бари Алибасов пожаловался на здоровье. Он показал ролик, в котором осваивает смартфон вместе с помощницей. В подписи он рассказал о проблемах со слухом и зрением. Поклонники бурно отреагировали на самоиронию Алибасова относительно здоровья после инцидента с употреблением "Крота" и лечением травм. Артист долгое время лежал в больницах, а операции ему делают только под местным наркозом, чтобы не было полной амнезии.