Сын Королевой отреагировал на рождение сестры от другого мужчины

Во время съемок шоу "Секрет на миллион" Королева сделала сенсационное признание – она подарила свою яйцеклетку другу, чтобы суррогатная мать смогла выносить ему ребенка. Так, у Королевой теперь есть внебрачная дочь. Муж певицы на новость отреагировал бурно и странно – разделся и попытался разгромить студию. Однако Наташу это ничуть не удивило, поведение мужа она оправдала защитной реакцией.
Теперь же настала пора откровенно рассказывать, что об этом думает сын Архип. Удивительно, но наследника весть о рождении сестры в Америке ничуть не смутила. Он даже обрадовался и захотел познакомиться. Поэтому в скором времени певица планирует полететь в США. Она также отметила, что они не раз уже виделись по видеосвязи. "Мы все друг друга знаем", – подытожила Королева.
Напомним, что Наташа давно уже делилась мечтами о большой семье. Но вот воплотить желаемое в реальность так и не получилось. Супруги смогли стать родителями лишь один раз. Все остальные попытки заканчивались плачевно – у певицы случались выкидыши.