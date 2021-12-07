"Нерв защемило": Перекошенная Королева разинула рот набекрень

Светская львица Наташа Королева, как хорошее вино, с годами только лучше. Однако порой звездная брюнетка слишком увлекается модными тенденциями и выглядит странно. Недавно артистку запечатлели на камеру вместе с мужем Тарзаном, однако снимок вызвал в Сети вопросы.
Наташа Королева опубликовала кадр в "Инстаграм", заставив поклонников переживать. Благодаря фоторедактору, звезда избавилась от досадных морщин и приобрела неестественно белоснежные зубы. Из-за обработки пострадали пропорции лица — глаза на снимке выглядят косыми, а рот расположен набекрень.
Аудитория "Инстаграм" принялась обсуждать внешний вид 48-летней дивы. Многие отметили, что певицу узнать не так просто — на фото Наташа Королева больше похожа на свою мать Людмилу Порывай. Негатив, критика и оскорбления обрушились на счастливую знаменитость.
"Какая пакость вы вообще, тьфу", " Наташа, щеки скоро лопнут", "Глаз правый — защемило нерв", "Боже, сколько фотошопа!", "Бешеная ретушь", "Слишком большой рот", "Такие фальшивые", — возмутились пользователи Сети.
Напомним, Наташа Королева ткнула в свой бюст лицо Николая Баскова. Ситуация произошла на развлекательном мероприятии, где выступала артистка. Этот фееричный момент сняли на видео.