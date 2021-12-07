165-килограммовая звезда "Дома-2" взвыла из-за травли: Пожалуйста, поддержите!

Звезда "Дома-2" никогда не была очень стройной. Однако во время беременности и после родов проблема усугубилась. Сама Саша утверждает, что у нее случился гормональный сбой, а неверно сформированные пищевые привычки просто не позволили выйти из ситуации самостоятельно. Она весила 165 килограммов.
После операции Саша Черно признавалась, что даже ощутила легкость. Сейчас она занимается спортом, следит за своим питанием и регулярно показывает поклонникам свои небольшие победы. Накануне она опубликовала видео, на котором показала новые результаты своих стараний.
Однако реакция публики крайне огорчила звезду "Дома-2". Все дело в том, что, помимо поддержки, она регулярно получает множество негативных комментариев. Саша уже настолько устала от травли, что решила обратиться к подписчикам. Она отметила, что ей было бы не так обидно, если бы она нарушала диету. При этом она якобы держит себя в ежовых рукавицах, а оскорбления не перестают появляться на странице блога.
"Пожалуйста, поддержите!" – призвала Саша Черно. Она подчеркнула, что пока не может показывать публике все детали, так как ей все еще неудобно. По словам блогерши, именно из-за стеснения она не снимает видео во время тренировок.