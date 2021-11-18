"Моя ж": пышка из "Дома-2" показала голый зад

Недавно девушка прошла операцию по уменьшению желудка, чтобы скинуть лишние килограммы. Она пристально следит за тем, как меняется ее фигура и демонстрируем результаты поклонникам.
До хирургического вмешательство вес Саши Черно составлял аж 165 килограммов. Теперь они стали понемногу уходить. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта пышка из шоу "Дом-2" предстала в нижнем белье. Причем трусы девушки еле-еле прикрывали ее пятую точку.
"Моя ж... Теперь вы видели все", — кокетливо подписала кадр Саша Черно.
Теперь звезда телестройки должна пристально следить за своим питанием. Девушке нужно есть маленькими порциями и добавлять в свой рацион пищевые добавки. Однако такая еда не по вкусу Саше Черно. Ранее теледива признавалась, что проблемы с весом у нее начались из-за семейных драм, а в детстве она была стройной.
Отметим, что экс-участница шоу "Дом-2" любит шалить перед камерой. Брюнетка не стесняется своего тела и показывает народу мясистые пропорции. Ранее она уже демонстрировала свой зад поклонникам – правда, в одежде. Если фанаты поддерживают девушку за смелость, то многие подписчики – осуждают, считая, что Саша Черно ведет себя вульгарно напоказ.