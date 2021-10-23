Пышка из "Дома-2" не может прийти в себя после операции

Саша Черно – одна из самых скандальных участниц "Дома-2". Девушка не рассказывает, что с ней сейчас происходит.

Саша Черно любит привлекать к себе внимание окружающих. Участница "Дома-2" активно ведет социальные сети, где подробно рассказывает, что происходит в ее жизни. Однако вчера девушка не стала говорить, что случилось и из-за чего она проплакала весь день.

"Я вам так и не рассказала почему вчера плакала..." (Орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – написала в сторис звезда.

Напомним, что совсем недавно брюнетка перенесла операцию. Она уменьшила желудок. Связаны ее эмоция и слезы с самочувствием после хирургического вмешательства – остается только догадываться. Молодая мама признается, что сможет рассказать о случившемся, но чуть позже.

Саша Черно уже давно переживает не самый лучший период в своей жизни. Не так давно она потеряла мать, с которой всю жизнь у нее были проблемы. По словам знаменитости, с восьми лет она осталась одна, без внимания родительницы. Они с матерью много спорили и даже устраивали разборки в эфире "Дома-2". Даже после смерти Черно не смогла простить ее.

Позже у нее были недопонимания с мужем и его мамой. Однако, к счастью, сейчас все проблемы позади. Говорят, что женщины находятся в хороших отношениях и обе с удовольствием воспитывают сына Саши.