"Вечерний Ургант" убрали из эфира после трагедии: Это первый раз

Известно, что Иван был очень близок с артисткой. Они провели много времени вместе. То, что знаменитость находится в тяжелом состоянии, родственники не скрывали. В пятницу Иван Ургант указал, что не знает, что говорить, но воспоминания, связанные с Ниной Николаевной, будут жить в нем всегда.
Многие осознавали, что один из выпусков программы артиста должен быть посвящен его бабушке. Так и случилось. Накануне ведущий заявил, что это первый раз, когда программу придется переименовать на один вечер. Так, "Вечерний Ургант" убрали из эфира, заменив на "Вечернюю Ургант". Внук Нины Ургант вспомнил яркие моменты, связанные с бабушкой.
Иван Ургант отметил, что Нина Николаевна любила его программу и всегда смотрела ее. Он подчеркнул, что бабушка делилась с ним впечатлениями и давала советы. В последние годы она лишь изредка включала телевизор так поздно, так как ей было тяжело не засунуть до этого времени. Ведущий сообщил, что однажды, будучи еще маленьким, попал на праздник к Михаилу Боярскому.
У бабушки и внука была традиция – посещать все мероприятия вместе. Он вспомнил, что тогда на праздник кто-то привел стриптизершу. Иван был шокирован и громко смеялся, чтобы не подавать виду. "Пытался скрыть неловкость", – улыбнулся он.