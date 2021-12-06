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Шоу-бизнес
"Пожалуйста, береги себя!": друзья молятся за здоровье Ротару

"Пожалуйста, береги себя!": друзья молятся за здоровье Ротару

Лариса Долина публично обратилась к своей давней подруге – Софии Ротару, встречи с которой случаются очень редко.
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Недавно София Ротару прилетела в Москву для выступления на Песне года. Это одно из немногих мероприятий, на котором появляется звезда. Именно на нем Ларисе Долиной, которая бесконечно восхищается коллегой, удается с ней встретиться и поговорить. Так случилось и в этот раз.

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В Сторис инстаграм-аккаунта Долиной попало видео из-за кулис, на котором артистки обнимаются и о чем-то доверительно беседуют друг с другом. Слова оказалось разобрать довольно сложно, но точно проскальзывали фразы "тяжело" и "очень сложно" из уст Ротару. После этого запись прекратилась.

Позже Лариса Долина, очевидно, распереживавшаяся за подругу, опубликовала совместное фото с ней и пост, в котором призналась в огромной любви к Софии Ротару и буквально взмолилась о ее здоровье.

"Сонечка, родная, пожалуйста, береги себя!" – написала расчувствовавшаяся Долина.

Возможно, эти слова связаны с простой заботой о здоровье уже не молодой подруги. Однако на фоне слухов о возможных проблемах Ротару многим эта фраза показалась свидетельством того, что уже даже друзья молятся за здоровье певицы.

Напомним, что на последнем выступлении Софии Михайловны от глаз внимательных поклонников не укрылся тот факт, что у певицы трясутся руки. Это вызвало большую тревогу поклонников, после чего успокаивать народ пришлось директору Софии Ротару.

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Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 14:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость915869
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задрали уже своей вротяру.
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