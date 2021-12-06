Пригожин оплевал отхватившего ниже пояса Руссо: Меньше надо пипкой бегать по женщинам!

Иосиф Пригожин высказал свое мнение об истинных причинах проблем Авраама Руссо.

Ранее во время участия в шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ Авраам Руссо заявил, что к громкому покушению на его жизнь могут быть причастны Иосиф Пригожин и бизнесмен Тельман Исмаилов. Напомним, что инцидент с нападением на певца произошел еще 15 лет назад, но публично назвать имена предполагаемых обидчиков он решился только сейчас. Однако Иосиф Пригожин не стал терпеть обвинений, которые он считает безосновательными.

В комментарии программе "Ты не поверишь!" продюсер заявил, что причиной нападения на артиста, вероятно, стали его похождения с чужими женщинами, вот кто-то из обманутых мужчин и захотел ему отомстить. Продюсер подчеркнул: когда человека бьют ниже пояса, причина точно кроется не в бизнесе или деньгах. В результате обстрела машины Руссо тогда ранили в ногу. Сам музыкант считает, что просто чудом остался жив.

"Меньше надо было со своей пипкой бегать по всем женщинам!" – оплевал музыканта оскорбленный продюсер.



Иосиф Пригожин уверен, что Авраам Руссо стал звездой только благодаря его праведным усилиям. Позже артист проявил черную неблагодарность и забыл, кто ему помогал. Продюсер уже обратился адвокату, который проверит слова музыканта. Муж Валерии намерен судиться, чтобы отстоять свою репутацию и наказать клеветника.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что криминальные разборки Авраама Руссо набирают обороты после скандала с покушением Иосифа Пригожина.