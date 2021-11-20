"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться

В 2000 году Авраам Руссо заключил контакт с продюсером Иосифом Пригожиным и выпустил первый альбом. В то время имя певца гремело. Но оказалось, он иначе мыслил свою карьеру, поэтому теперь обвиняет Пригожина в неудачах. В очередной раз камень в сторону мужа Валерии артист бросил в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". И конфликт разгорелся с новой силой.

За кулисами концерта по случаю 25-летия канала "МУЗ-ТВ" Авраам Руссо и Иосиф Пригожин не общались, хотя гримерки были рядом. "Я стараюсь с ним не пересекаться на общих концертах, – пояснил Руссо. – Но если он что-то мне скажет, то я могу за себя постоять и ответить".

"Я молчал пятнадцать лет, во время которых Пригожин меня закрывал, не пускал на каналы, – говорит Руссо. – Но моему терпению пришел конец. И скоро удивлю всех журналистов уникальной информацией про Пригожина. Пока же призываю его к одному – покаяться. Только пусть не подтягивает к этой истории свою жену Аллу (певица Валерия – Прим. ред.), чтобы она, бедная, не страдала потом".

Руссо уверяет что Пригожин способен на многое. Но певец не боится, да и за семью свою тоже не опасается. "Я пристреленный артист, я видел смерть, но остался жив, – пояснил исполнитель. – И теперь отобрать жизнь у меня сможет только тот, кто ее дал, но ни Пригожин, ни Тельман (Исмаилов – предприниматель – Прим. ред.)".

При этом Руссо подчеркивает: "Пригожин – великий человек, у меня есть к нему чувство благодарности за многое. Я простил его за то, что испортил мою жизнь и поливал столько лет грязью. Теперь же ему надо стать на колени и покаяться!"

