Криминальные разборки Руссо набирают обороты после скандала с покушением Пригожина

В 2000 году певец Авраам Руссо выпустил первый альбом по контракту с Иосифом Пригожиным. Однако как выяснилось, популярность имела другую сторону медали. Стало известно, что у звезд в те годы произошел серьезный конфликт.
В шоу "Секрет на миллион" Авраам Руссо обвинил Иосифа Пригожина в покушении, которое произошло в 2006 году. Разгорелся скандал. Теперь звезды выясняют отношения в суде. Певец уже наговорил о продюсере немало гадостей.
Со слов певца, Иосиф Пригожин якобы вступил в сговор с бывшим директором Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым и участвовал в организации покушения на Авраама Руссо. В итоге получивший ранение певец был вынужден переехать жить в другую страну, спасаясь от криминала.
Пригожин обратился за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину. Правозащитник отметил, что Пригожин требует от Руссо деньги в качестве компенсации за моральный ущерб и запятнанные честь и достоинство.
Как сообщает Пятый канал, Иосиф Пригожин назвал все обвинения не соответствующими действительности. Продюсер хочет поскорее поставить точку в скандале и доказать в суде, что слова Авраама Руссо являются преувеличением.