"Потеряла веру": Как умирала больная Паркинсоном Нина Ургант

Уход Нины Ургант стал большим ударом для многих.

Народная артистка ушла из жизни на 93-году, она тяжело болела долгое время. Первой о трагедии узнала помощница Нины Николаевны, она и сообщила трагическую весть. Позже факт смерти подтвердили в Александринском театре, где Ургант служила с 1962 года. У артистки была болезнь Паркинсона, из-за которой ей пришлось перестать играть в театре, а позже и выполнять какие-то бытовые действия.

Сама Ургант ранее говорила о своем тяжелом недуге. В какой-то момент она просто устала лечиться и захотела получать посильную помощь на дому. "Я уже так устала от стен медицинских учреждений, да и, честно говоря, потеряла веру во врачей", – признавалась артистка.

Семья умершей Нины Ургант с трудом переживает страшную трагедию. Иван Ургант убит горем, он смог написать прощальный пост любимой бабушке в своем "Инстаграме". Иван рассказал, что Нина Николаевна отреклась от всего ради заботы о внуке, он до сих пор не понимает этой жертвы.

Напомним, Нина Ургант скончалась 3 декабря в своей квартире. Новость о трагедии сообщила ее помощница. Причины смерти уточняются, но артистке было 92 года и она болела Паркинсоном. Информации о прощании с народной артисткой пока нет.