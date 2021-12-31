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Шоу-бизнес
Молодая жена Цекало в жутких пятнах вызвала оторопь

Молодая жена Цекало в жутких пятнах вызвала оторопь

Дарина Эрвин любит провоцировать публику откровенными фото. Но на сей раз возлюбленная продюсера шокировала поклонников, представ в необычном виде.
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30-летняя модель решила поэкспериментировать. Она выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото в образе жутковатого эльфа. Снимок опубликовало издание "Экспресс-газета".

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В кадре Дарина Эрвин выглядит уродливо: с расплывшимися глазами и жуткими пятнами на лице. Судя по всему, у художницы хорошо развито чувство самоиронии, раз она не постеснялась публично пойти на такую шутку над собой.

Отметим, что 60-летний шоумен уже более трех лет живет с избранницей в США. Многие скептически относились к этому неравному союзу, подозревая девушку в том, что она вышла замуж за Александра Цекало не по любви, а по расчету.

Вопреки этим слухам звездная пара счастлива. Они неизменно демонстрируют любовь, страсть и гармонию. На всех фото артист выглядит счастливым. Супруги освоили серфинг. Кроме того, молодая избранница вплотную взялась за здоровье Александра Цекало. В результате он начал правильно питаться и скинул лишний вес.

Примечательно, что Дарина Эрвин не зависит от денег мужа. Девушка сама себя обеспечивает и активно ведет блог в "Инстаграм". Супруга Александра Цекало славится своим бойким нравом.

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Александр Цекало. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 31 декабря 2021, 11:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Александр Цекало нашел нового друга

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