Молодая жена Цекало в жутких пятнах вызвала оторопь

Дарина Эрвин любит провоцировать публику откровенными фото. Но на сей раз возлюбленная продюсера шокировала поклонников, представ в необычном виде.

30-летняя модель решила поэкспериментировать. Она выложила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта фото в образе жутковатого эльфа. Снимок опубликовало издание "Экспресс-газета".

В кадре Дарина Эрвин выглядит уродливо: с расплывшимися глазами и жуткими пятнами на лице. Судя по всему, у художницы хорошо развито чувство самоиронии, раз она не постеснялась публично пойти на такую шутку над собой.

Отметим, что 60-летний шоумен уже более трех лет живет с избранницей в США. Многие скептически относились к этому неравному союзу, подозревая девушку в том, что она вышла замуж за Александра Цекало не по любви, а по расчету.

Вопреки этим слухам звездная пара счастлива. Они неизменно демонстрируют любовь, страсть и гармонию. На всех фото артист выглядит счастливым. Супруги освоили серфинг. Кроме того, молодая избранница вплотную взялась за здоровье Александра Цекало. В результате он начал правильно питаться и скинул лишний вес.

Примечательно, что Дарина Эрвин не зависит от денег мужа. Девушка сама себя обеспечивает и активно ведет блог в "Инстаграм". Супруга Александра Цекало славится своим бойким нравом.