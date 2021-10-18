"Ух": игривая жена Цекало с торчащими сосками возбудила публику

Супруга Александра Цекало славится своим бойким нравом. Ее личный блог крайне популярен, а она активно ведет его и общается с поклонниками, отвечая на их вопросы и комментарии. Нередко на странице знаменитости можно увидеть и обнаженные фото. Она крайне увлекается эстетикой тела, о чем говорят многие ее картины.
На этот раз Дарина решила пожелать поклонникам хорошего воскресенья. Она выложила видео в "истории" своего профиля в "Инстаграме". Кадры показались публике крайне интимными, несмотря на то, что они были сделаны в лифте. На фото Эрвин снимает себя в зеркале лифта, Художница широко улыбается. Она одета в свободные льняные брюки и светлую кофту.
Внимание поклонников привлекли пышные формы супруги Александра Цекало. Все дело в том, что часто она отказывается от лифчика в пользу своего комфорта. Так, белая кофта, заправленная в штаны, игриво подчеркнула все выступающие части тела молодой женщины.
Ролик тут же разлетелся по Сети. Пользователи были слегка удивлены тому факту, что художница решается на подобное, будучи женой взрослого и серьезного человека. "Ух", – написали они. Поклонники поинтересовались, как муж относится к подобным проявлениям, а также восхитились красотой художницы.
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