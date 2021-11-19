Моложе на 30 лет: кто такая жена Александра Цекало, из-за которой он растерял друзей и переехал в США

Уже несколько лет супруги счастливы вместе. Кто такая четвертая жена Цекало на самом деле?



В России об иностранке Дарине Эрвин заговорили только в 2019 году. Тогда общественность неожиданно узнала, что Александр Цекало не только развелся со своей женой, сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко, но и нашел новую невесту, которая моложе его на 30 лет.

Дарина появилась на свет в 1991 году. Как сообщалось несколько лет назад, девушка родилась в Алма-Ате под фамилией Сапарова. Ее мама – русская, а родной отец – казах. Юность Эрвин прошла в Америке. Именно там она закончила колледж, жила и работала. Английский стал для возлюбленной Цекало родным языком – на нем она чаще всего общается даже с мужем, хотя и знает русский.

В 2019 году стало известно, что Александр и Дарина познакомились благодаря Игорю Жижикину, который часто работает в Голливуде. Именно в его компании парочка проводила вечер в ресторане, когда папарацци сделали одни из первых совместных фото Цекало и Эрвин. В начале 2019 году избранники стали мужем и женой, расписавшись в Беверли-Хиллс в кругу близких. Ради четвертой супруги продюсер даже выкупил свою фамилию у прошлой жены.

Несмотря на то, что в США Дарина получила юридическое образование, жизнь она связала с совсем другим направлением. Девушка посвятила себя актерской карьере и стала художницей. Она рисует картины в стиле ню и иногда получает крупные заказы на свои произведения. В фильмографии супруги Цекало – всего несколько небольших работ. В 2014 году она дебютировала как актриса в фильме "Это все ты", потом сыграла еще несколько небольших ролей в Голливуде. А в этом году Дарина появилась в российском фильме "Мажор", спродюсированном ее мужем, в роли кореянки Мэй.

Цекало и Эрвин живут вместе в Лос-Анджелесе. Супруги освоили серфинг, к тому же, новая жена плотно взялась за здоровье возлюбленного. Благодаря ей он начал правильно питаться и сбросил лишние килограммы. Дарина не зависит от финансов мужа, сама себя обеспечивает и активно ведет блог в "Инстаграм", где нередко выкладывает откровенные фото. Александр не раз утверждал, что очень любит свою супругу и буквально готов ради нее на все. Именно поэтому Цекало рассорился с давними друзьями. Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков невзлюбили избранницу продюсера и за это, по словам Александра, он даже не сядет с ними за один стол.