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Шоу-бизнес
"Это непристойно": 29-летняя жена 60-летнего Цекало откровенно об интимных утехах

"Это непристойно": 29-летняя жена 60-летнего Цекало откровенно об интимных утехах

Молодая жена Александра Цекало Дарина Эрвин устроила съемку в душе и поразмышляла о сексе.
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29-летняя художница не стесняется демонстрировать публике свое красивое тело и часто публикует собственные фото в полуобнаженном виде. Сегодня Дарина разместила в своем инстаграм-аккаунте очередное провокационное фото. На снимке избранница Александра Цекало запечатлена в промокшей белой футболке, через которую проглядывает обнаженная грудь.

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Под фото Эрвин вспомнила близкую ей философскую фразу из произведения Генри Миллера "Тропик Рака". На английском языке женщина написала, что все считают непристойным секс, но на самом деле единственной непристойностью является война. Под снимком соблазнительной красотки эта фраза прозвучала особенно эффектно и вызвала восхищенные комментарии:

"Вы великолепны" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Как всегда Бомбическая, настоящая и очень красивая", "увидеть бы оригинал фото))".

Молодая художница, вероятно, уже привыкла к бурной реакции фолловеров. Несколько дней назад женщина продемонстрировала, как рисует, накинув фартук на голую грудь, и собрала еще больше огненных смайлов.

Поклонники предполагают, что продюсеру очень повезло встретить такую раскрепощенную красотку, которая переплюнула саму Лолиту. Да и сам Александр Цекало в интервью признавался, что встреча с Дариной Эрвин стала одним из самых ярких событий в его жизни.

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Фото: www.instagram.com/ darina.ervin
Автор: 17 мая 2021, 22:01 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Цекало нашел нового друга

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