Передумала становиться парнем? Дочь Джоли поразила внешним видом

Звезда Голливуда появилась на светском мероприятии в честь премьеры картины "Вечные" с детьми. 15-летняя Шайло для выхода на публику выбрала элегантное и женственное черное платье.
Девушка восхитила гостей и поклонников Анджелины Джоли внешним видом. Она сделала минимальный неяркий макияж, а длинные волосы убрала в аккуратную прическу.
Ее знаменитая мать же предстала на кинопремьере в обтягивающем серебристом платье. Еще одна дочь актрисы облачившаяся надела на мероприятие белое платье, передает Пятый канал.
Пользователи Сети пришли к выводу, что Шайло очень идут платья. Они считают, что нежный образ ей больше к лицу, нежели одежда унисекс.
Ранее психолог Милена Рижская объяснила, почему Шайло больше не одевается как мальчик. По мнению эксперта, дочь Анджелины Джоли по сей день находится в поиске гендерной идентичности. Также она констатировала, что гендерная самоидентификация – родом из детства.
Напомним, недавно наследница звезды Голливуда вышла на красную ковровую дорожку в честь премьеры фильма с ее звездной матерью в красивом бежевом платье. Тогда многие решили, что наследница артистов больше не хочет выглядеть как мальчик.
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