"Огонь разгорается": Полуголая Туктамышева в красном кружеве возбудила народ

Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к Новому году.

Фигуристка активно ведет свой блог в "Инстаграме", за ее жизнью следят более трехсот тысяч человек. Чемпионка мира регулярно рассказывает о своих буднях и переживаниях. Елизавета поделилась, что из-за плотного графика не успела как следует подготовится к Новому году, поэтому теперь делает это в ускоренном режиме.

Спортсменка показала несколько фото в праздничной атмосфере, на которых предстала в красном кружевном белье. Подписчики были сильно возбуждены откровенными снимками. "Спасибо тебе за невероятно красивые и яркие прокаты! Заряжаешь и вдохновляешь!", "Удачи и счастья в Новом году", "Красный цвет очень идет, прекрасно", "Лиза, 2 просто 🔥", "Спасибо тебе за феерию на льду в этом году!", "Это очень красиво", "Лиза как всегда, хрупкая и красивая", "Секси", "Очень идет красный цвет! Красавица!", "Лиза как всегда в ударе", – написали комментаторы.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о личных границах и о том, как относится к вниманию со стороны фанатов. Ситуации, когда люди резко врываются в личное пространство, не спрашивая, ей не нравятся. "Это обескураживает", – отметила фигуристка.