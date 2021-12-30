Владимир Левкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Звезда группы "На-на" Владимир Левкин послал вам волну новогоднего настроения. Его поздравление с Новым годом мы записали на видео.

Знаменитый певец вступает в 2022-й в бодром расположении духа. Заводной и позитивный Владимир Левкин недавно выпустил трек "Новогодние огни", который записал вместе с дочерью и женой. Но песня песней, а специально для читателей "Дни.ру" он подготовил поздравление с Новым годом на словах.

Артист выступил с обращением на камеру в канун праздника, чтобы зарядить вас весельем и энергией торжества. Вокалист нарядился в строгий костюм с пиджаком и белой рубашкой. 54-летний певец разбавил официальный образ креативной деталью — надел на глаза темные очки с синей оправой.

"Привет, Дни.ру! Я Владимир Левкин. Поздравляю всех с Новым годом! Исполнения желаний, счастья, новых побед. А самое главное — здоровья!" — произнес звездный мужчина. Певец так взбодрился при выступлении, что начал размахивать кулаками. Поздравление с Новым годом — 2022 выдалось на ура.

Напомним, в 2021 году мы писали о том, как артист потерял любимую женщину. Также Владимир Левкин откровенно рассказывал о сексуальном насилии и поведал об умственном состоянии Бари Алибасова.



Для вас, дорогие читатели, подготовила поздравление с Новым годом целая армия звезд шоу-бизнеса. Сразу несколько знаменитостей передали торжественные послания — Сосо Павлиашвили, Дмитрий Маликов, Юлия Барановская, Анна Семенович, Лолита и многие-многие другие постарались вам угодить.