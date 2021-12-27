Дмитрий Маликов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Дмитрий Маликов уже почувствовал дух торжества. Ловите его поздравление с Новым годом и не забудьте улыбнуться.

Чудесный семьянин и успешный вокалист Дмитрий Маликов весь год радовал нас собственной персоной. Мы переживали за него, когда он оказался в больничном кабинете, и радовались его прозвищу "мистер совершенство". Вместе с пользователями Сети мы следили за красотой его жены и оценивали ошибки прошлого. Наконец, артист выдал эксклюзивное поздравление с Новым годом для вас, читатели "Дни.ру".

Исполнитель хита "Звезда моя далекая" выступил перед камерой в преддверии главного зимнего праздника. Звездный мужчина с горящими глазами восторженно жестикулировал правой рукой и энергично размахивал роскошной шевелюрой.

"Привет всем, я Дмитрий Маликов! Всех читателей, слушателей, любителей, зрителей "Дни.ру" я поздравляю с Новым годом и желаю крепкого-крепкого здоровья. До встречи!" — помпезно объявил певец. Его поздравление с Новым годом получилось искренним и заботливым, с любовью.

Звезды российского шоу-бизнеса не скупятся на добрые слова в канун любимого торжества. Дмитрий Маликов далеко не единственный из звезд, кто оставил поздравление с Новым годом. Слетавшая в космос Юлия Пересильд произнесла пламенную речь на катке, а готовая к материнству Анна Семенович пожелала вам всегда улыбаться и многое другое.

