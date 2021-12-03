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Шоу-бизнес
Басков побил Моргенштерна: Песенка спета

Басков побил Моргенштерна: Песенка спета

Звезды не намерены отказываться от новогодних корпоративов в период пандемии. Стало известно, сколько за час своего выступления берут российские знаменитости.
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Многие исполнители решили не снижать планку. В среднем отечественные певцы оценивают свой концерт на Новый год в два миллиона рублей. Такие данные появились в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).

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Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

Дороже всего стоит выступление скандального лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и Григория Лепса. Исполнители могут попросить за час своего шоу 15 миллионов рублей. Немногим меньше оценивают свой труд на Новый год Филипп Киркоров, Николай Басков и Ирина Аллегрова. Они будут стоить на праздник 12 миллионов рублей.

А вот Алишер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан сдали позиции. Так, рэпер просит семь миллионов за выступление, сообщает Ura.ru. Вторая группа – шесть, а Билан – три миллиона за час.

Напомним, Алишер Моргенштерн в последнее время все чаще становится фигурантом разных скандалом. Так, недавно руководитель СКР Александр Бастрыкин сделал сенсационное заявление о творчестве рэпера. По словам главы Следственного комитета России, музыкант причастен к торговле запрещенными веществами в соцсетях, и это заявление вызвало беспокойство адвоката звезды – Сергея Жорина.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2021, 12:47 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

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