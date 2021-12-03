Басков побил Моргенштерна: Песенка спета

Многие исполнители решили не снижать планку. В среднем отечественные певцы оценивают свой концерт на Новый год в два миллиона рублей. Такие данные появились в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ).
Дороже всего стоит выступление скандального лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и Григория Лепса. Исполнители могут попросить за час своего шоу 15 миллионов рублей. Немногим меньше оценивают свой труд на Новый год Филипп Киркоров, Николай Басков и Ирина Аллегрова. Они будут стоить на праздник 12 миллионов рублей.
А вот Алишер Моргенштерн, группа Little Big, а также Дима Билан сдали позиции. Так, рэпер просит семь миллионов за выступление, сообщает Ura.ru. Вторая группа – шесть, а Билан – три миллиона за час.
Напомним, Алишер Моргенштерн в последнее время все чаще становится фигурантом разных скандалом. Так, недавно руководитель СКР Александр Бастрыкин сделал сенсационное заявление о творчестве рэпера. По словам главы Следственного комитета России, музыкант причастен к торговле запрещенными веществами в соцсетях, и это заявление вызвало беспокойство адвоката звезды – Сергея Жорина.