Огромные траты на учебу, роман наперекор отцу и тайная наколка: какой выросла дочь Игоря Крутого

Композитор души не чает в наследнице, которую называет своей копией во всем

В свои 67 лет Игорь Крутой – не только известный композитор, но и многодетный отец. Если с первыми двумя детьми деятель искусств не смог ощутить на себе радости отца младенца, то с младшей дочерью Игорь Яковлевич наверстал упущенное. Девочка появилась на свет, когда продюсеру было уже 49 лет, и стала копией знаменитого родителя.

С матерью своего первенца Николая композитор расстался еще до его появления на свет. Виктория досталась знаменитости в дочки уже 10-летней, когда тот женился на ее маме Ольге. Зато свою третью наследницу Крутой воспитывает и опекает с самых первых секунд жизни и до сих пор. К тому же, у продюсера были причины, чтобы оберегать дочку.

Дело в том, что Саша появилась на свет раньше срока. Родители, которым пришлось изрядно поволноваться о здоровье малышки, окружили дитя заботой и вниманием. Это не изменилось, даже когда девочка окрепла и подросла. Пока счастливый отец трепетно оберегал дочку от внимания общественности, в Сети даже поползли слухи о ее здоровье. К счастью, догадки злых языков оказались просто сплетнями.

Сейчас композитор и его дочка – самые близкие люди. Знаменитый отец не раз благодарил супругу Ольгу за то, что подарила ему наследницу, и утверждал, что с появлением на свет Саши его жизнь кардинально изменилась. Неудивительно, ведь не так давно продюсер совершил из ряда вон выходящий для себя поступок – набил вместе с дочкой парную татуировку на пальце втайне от родных. К слову, серьезное недопонимание у Крутых возникло только один раз – в тот момент, когда композитор не принял ухажера дочери.

Пару лет назад стало известно, что Саша обзавелась бойфрендом. Все бы ничего, только знаменитый отец не одобрил тягу школьницы к романтике. Игорю Крутому не понравилось, что из-за новых отношений дочь запустила учебу. Мужчина даже провел воспитательную беседу с парнем наследницы. Судя по всему, со временем все утряслось.

В этом году Александре Крутой исполнилось уже 18 лет. Девушка живет в США вместе с матерью, но не расстается с отцом надолго – композитор мотается из страны в страну, чтобы успевать и работать, и быть с семьей. Несмотря на то, что, по словам Игоря Крутого, природа не обделила его дочь слухом и голосом, она не планирует связывать жизнь с музыкой. В этом году девушка поступила в бизнес-академию в Майами. Образование кровиночки будет обходиться знаменитости примерно в 2,5 миллиона рублей за один год.