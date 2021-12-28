Измазанный фекалиями Крутой произвел фурор: Надо не пальцами!

Несколько лет назад в СМИ появились сообщения о внебрачном сыне Игоря Крутого. Многие не верили в то, что мужчина сможет добиться успеха и доказать собственную причастность к продюсеру.

Эта история могла бы стать одной из многих подобных, но все получилось вовсе не так. После проведенных тестов композитор заявил, что Яков и правда является его наследником. Несмотря на то, что Игорь Яковлевич уже являлся многодетным отцом, он с распростертыми объятиями принял в семью своего внебрачного сына. Месяц назад у Якова и его возлюбленной родился сын.

Родители все это время не могли придумать имя. Накануне в личном блоге Игорь Крутой рассказал о том, что свой выбор они остановили на его собственном имени. По словам продюсера, он был против. Все дело в том, что, по его мнению, быть его полным тезкой – большая ответственность, к которой ребенок впоследствии может быть и не совсем готов.

Игорь Яковлевич пожелал ребенку, чтобы он рос неравнодушным к чужой беде, понимающим, а также нашел дело своей жизни, которое будет приносить ему удовольствие. Обладающий прекрасным чувством юмора продюсер сообщил, что отреагировал малыш на собственное имя крайне неожиданно – "он обделался и подмигнул Яше, чтобы тот его привел в норму".

Однако "приводить в норму" внука отправился сам Игорь Крутой. На кадрах он не только играет с внуком и дарит ему одежду из самого дорогого столичного магазина, но и исправляет последствия детской неожиданности над раковиной. "Еще и попу моет! Вот это дед", "Надо не пальцами, а в остальном вы просто потрясный дед", "И первая коробка из "ЦУМа", вот это да! Крутой и правда крутой", "Вы просто вау, я восхищена", – прокомментировали пользователи.