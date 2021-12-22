"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"

Находясь на последних месяцах беременности, Кутидзе выпустила клип на песню "Женщина", где снималась с большим обнаженным округлившимся животом. Эта работа очень понравилась композитору и продюсеру Игорю Крутому. Он – гуру современной эстрадной музыки, чья похвала дорогого стоит. "Ее видео наполнено особым смыслом и заставляет задуматься о многих вещах… Как говорит сама певица: "Женщина", не просто песня, это – манифест женственности, в эпоху новой этики", – оценил работу Крутой.
Но не всем такая откровенность певицы пришлось по сердцу. "Может она и талантлива, но выставлять беременной женщине живот не очень эстетично!", "Спорное видео. Женщина, ожидающая ребёнка, это чудесно. Но зачем...", "Голос ,может и хороший...Но зачем выставлять свой "беременный" живот? Беременность – это святое и интимное...", "Какой стыд!" – возмущены клипом пуритане и ханжи.
Досталось на орехи и самому Игорю Крутому, хотя он точно не имеет отношения к беременности юной красотки из "Голоса" – просто поддержал талант. Тамара долго наблюдала за вакханалией, которая началась в комментария под выложенным композитором на странице клипом, а потом не выдержала.
"Я была на седьмом небе от счастья, до того момента, как пошли ЭТИ комментарии, – плачет она. – Да еще и от кого – от таких же женщин, как мы с вами! То, с какой ненавистью каждая из них обсуждала мой открытый животик, поразило меня до слез. Я приношу в этот мир искреннее, эстетичное, нежное видео где снялись мои близкие, моя мама, а в ответ получаю столько негатива. Почему женщина должна закрывать свой беременный живот, не могут сказать даже те самые негативные комментаторы, хотя это красиво, не стыдно, это новая жизнь!"
После первой волны хэйта Тамара сделала пост, в котором попросила своих подписчиков выложить свои беременные фото. И поддержать таким образом ее и Игоря Крутого. В сети уже сотни "беременных" снимков!