"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"

Тамара Кутидзе стала открытием идущего сегодня в эфире 10-го сезона шоу "Голос". Она была в команде Леонида Агутина и обрела на проекте множество поклонников. Правда, после этапа "Нокауты" покинула программу. Но это и к лучшему – Тамара готовится стать мамой и лишние волнения сейчас ей не нужны.



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