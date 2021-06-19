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Шоу-бизнес
Для родни не жалко: Крутой рассекретил траты на дочь-студентку

Для родни не жалко: Крутой рассекретил траты на дочь-студентку

Композитор Игорь Крутой похвастался достижением 17-летней дочери. Девушка будет учиться в заграничном ВУЗе за огромную сумму.
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Младшая наследница Игоря Крутого стала студенткой престижного американского университета. По словам композитора, Александра получала в школе отличные оценки, поэтому проблемы с поступлением ее миновали — все прошло гладко. Два из трех ВУЗов, куда девушка подавала заявки, согласились ее принять. В итоге дочь звезды выбрала бизнес-академию в Майами. Она не сдавала вступительные экзамены, поскольку проводить их, как сообщил российский музыкант, не принято.

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Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

Новый этап в жизни 17-летней наследницы навлек на Игоря Крутого и крупные финансовые траты. С небольшой заминкой композитор сообщил, сколько денег ему придется откладывать на обучение Александры. "Я точную сумму не помню: где-то 30-35 тысяч долларов в год (Около 2,5 миллионов рублей, — Прим. ред.)", — выразился народный артист России.


Продюсер объявил, что его фамилия не имеет веса за рубежом и не помогает решить серьезные вопросы, однако она узнаваема. Когда Александра вступила в чат с будущими однокурсниками, ее завалили вопросами, не Игорем ли зовут ее отца. Композитор обожает своих детей, поэтому пророчит младшей наследнице большое будещее. Игорь Крутой искренне верит, что по окончании ВУЗа девушка сможет зарабатывать много денег.


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Игорь Крутой. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 11:01 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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