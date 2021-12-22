"Встать на колени": звезда "Дома 2" рассказала об унизительных условиях мужа

Бывшая участница реалити-шоу поделилась переживаниями на своей странице в "Инстаграм".

В семье одной из самых крепких пар "Дома 2" произошел разлад. Юлия Салибекова недавно пожаловалась на конфликты со свекровью. Но больше всего женщине обидно, что муж никак не заступается за нее. Однако Тигран вину свою не признает. По его словам, родственники не хотят разрушить семью.

Накануне экс-участница телестройки призналась, что супруг выдвинул ей условия, которые она должна исполнить, чтобы сохранить их отношения. Оказывается, Юлия должна попросить прощения у родственников Тиграна. "И опять встать на колени перед родителями", – заключила женщина. Салибекова обижена, ведь, по ее мнению, муж выбрал мать, а не жену и детей. Сама же она призналась, что устала терпеть нападки и молчать.

Бывшая участница "Дома 2" несколько раз пыталась обсудить с мужем ситуацию, найти компромисс, но Тигран стоит на своем. Он требует, чтобы жена выполнила условие, иначе их семья разрушится. Салибекова же считает, что супруг должен взять ответственность за семью и поговорить с родственниками, расставить границы.

Напомним, что Юлия недавно призналась, что у нее недопонимания со свекровью. Дело в том, что родители возлюбленного так до сих пор не смирились с выбором сына. При этом женщина отметила, сам Тигран свои обязанности в качестве супруга и отца выполняет замечательно.