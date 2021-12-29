"Нужна помощь психолога": что творится с униженной Бузовой

Ольга Бузова опять шокировала россиян. Блогер Кристина Босс высказалась о выходке звезды.

Прошло уже несколько лет после громкого и скандального развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Казалось, что артистка уже спела все песни про бывшего мужа, но не тут-то было! Певица впервые после расставания пересеклась с экс-супругом на одном мероприятии. Увидев футболиста со сцены, она не смогла сдержаться и не кинуть в него несколько колких фраз.

"Глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак!" – не сдержалась знаменитость.

"Я на стороне Тарасова. Я считаю, что нельзя публично унижать бывшего мужа. Видно же, что у Ольги большая обида и неприязнь к этому человеку, ей, конечно, нужна реальная помощь психолога!" – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Кристина Босс.

Некоторые уверены, что звезда "Инстаграма" произнесла такую громкую речь, чтобы просто привлечь к себе больше внимания. Кажется, у нее это получилось. Действительно, вся страна обсуждала видео, которое попало в Сеть. На нем красотка в фиолетовом платье обращается к спортсмену, пока зрители в зале снимают происходящее на телефоны.

"Даже если это специально сделано было ради хайпа, это не повод унижать публично человека. Тем более, она яркая представительница в шоу-бизнесе и уж точно надо меньше грязи лить на Тарасова. Выглядит со стороны очень нелепо!" – унизил блогер Бузову.