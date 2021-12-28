"Сдохни, тварь поганая": Униженный матерью Ургант подвергся издевательствам

Телеведудущий раскрыл семейную традицию. Иван Ургант объяснил отношение к гадостям в свой адрес.

В канун Нового года юморист Иван Ургант ответил на ряд компрометирующих вопросов о себе и своей жизни. Выяснилось, что в детстве он вынужденно следовал неприятной семейной традиции. Его мать придумала новогоднюю игру, которая причиняла участникам дискомфорт: надо было вслепую с закрытыми глазами добывать себе приз, висящий на нитке.

Будучи мальчиком, Иван Ургант вооружался ножницами и вместо приятного презента срезал с нитки ненужную расческу, так как ничего не видел. "Как-то унизительно", — пожаловался звездный мужчина на детское испытание.

Также Иван Ургант поведал об отношении к словам злопыхателей, которые точат на него зуб. Шоумен подвергся издевательствам в Сети, его накрыла ненависть завистников, которые не ограничиваются бранью.

"Сдохни, тварь поганая, что же ты смеешь своим ртом говорить на нашем Первом канале такие вещи, вогнать бы кол осиновый в твою глотку, только бы нашел тебя, мразь", — так телеведущий процитировал напасти в свой адрес.

Юморист признался, что не просматривает все комментарии к своему контенту, иначе бы очень из-за них переживал в силу характера. Иван Ургант не тратит уйму времени на чтение гневных высказываний о себе, но иногда узнает от подписчиков много нового.