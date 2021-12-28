Устроил притон в квартире покойницы и отказался от наследства: что стало с вдовцом Легкоступовой

С момента смерти знаменитой супруги Юрий Фирсов успел устроить громкие разборки с родней певицы, оккупировать ее квартиру и лишиться средств к существованию. Однако теперь мужчина, кажется, решил поставить точку в цепочке скандальных разбирательств

Известная певица Валентина Легкоступова скончалась летом прошлого года. Исполнительница хита "Ягода-малина" получила травму головы после падения в ванной, была госпитализирована и скончалась в больнице. Со дня гибели артистки прошло почти полтора года, но большинство поклонников до сих пор не могут поверить в случившееся. Кроме того, общественность пристально следит за вдовцом певицы, который прожил в браке с ней всего месяц и успел стать главным героем нескольких крупных скандалов.

После смерти Валентины Легкоступовой ее наследники и третий супруг Юрий Фирсов, которые и без того были на ножах, запустили череду громких разбирательств. Дети знаменитости заподозрили яхтсмена в корыстной причастности к трагедии и обвинили его в спаивании матери. А тот поспешил перевести стрелки на отпрысков, якобы доводивших мать до отчаяния. Без скандальных разборок, как это часто бывает, не обошлась и дележка имущества звезды.

Суд постановил, что наследство певицы должно быть поделено на четыре части, которые достанутся ее матери, двоим детям и третьему супругу Юрию Фирсову. Вдовец артистки, который не раз рассказывал о своих богатствах и заявлял, что ни на что не претендует, тут же вступил в права на наследство. Кроме того, мужчина буквально оккупировал поделенную между родней квартиру покойной возлюбленной.

Фирсов, обосновавшийся в жилище Легкоступовой, сообщал, что занимает только одну положенную ему комнату. Однако самопровозглашенный хозяин поменял в квартире замки и забыл выдать ключи остальной родне. Юрий не пускает в дом наследников артистки, но с радостью принимает других гостей.

По словам соседей яхтсмена, квартира покойной исполнительницы практически превратилась в притон. Теперь там часто проводятся громкие застолья, которые порой затягиваются на сутки. Бдительные жители дома рассказали, что к Фирсову часто приходит собутыльник – его родной сын Дмитрий. Наследник мужчины подтвердил, что отец снова начал пить. Однако, по словам Дмитрия, он приходит к родителю ради благой цели – чтобы вытащить его из запоя.

Судя по всему, сейчас жизнь вдовца звезды складывается не лучшим образом. Весной этого года стало известно, что из-за многочисленных скандалов и испорченной репутации мужчина остался без работы, лишившись клиентов. Кроме того, у него похитили внушительную сумму денег.

Тем не менее Юрий решился пойти на отчаянный шаг. Накануне дня рождения артистки вдовец сообщил, что собирается отказаться от наследства и отдать свою долю детям покойной супруги. Мужчина считает, что возлюбленную обрадовал бы его поступок.