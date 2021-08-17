Бедная Валечка: утонувшую через год могилу Легкоступовой обнаружили не сразу

14 августа 2020 года из жизни ушла Валентина Легкоступова. Прощались с исполнительницей хита про "Ягоду-малину" 20 августа в похоронном доме Троекуровского некрополя, после чего тело звезды было кремировано. Часть праха развеяли над Черным морем в любимой артисткой Феодосии, а часть в день рождения Валентины захоронили на Троекуровском кладбище столицы. Но друг дочери артистки Анэтты Бриль очень удивился, когда в первую годовщину со дня смерти Легкоступовой пришел на могилу...

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