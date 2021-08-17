Бедная Валечка: утонувшую через год могилу Легкоступовой обнаружили не сразу

Могила Валентины Легкоступовой расположена на 19-м участке неподалеку от захоронений актрисы Александры Назаровой и основателя "Ералаша" Бориса Грачевского.
"Я был там только зимой, после похорон, когда все было в сугробах, и поэтому сейчас нашел могилу далеко не сразу, – признался "Дни.ру" друг дочери певицы продюсер Сергей Дворцов. – Ходил минут 40, вспоминая, кто похоронен вокруг, хотя за эти месяцы тут появилась масса свежих могил".
"Не сразу могилу Легкоступовой я нашел и потому, что она просто утонула, – продолжает Дворцов. – Утонула в море любимых Валентиной подсолнухов и роз, которые в первую годовщину смерти несли на могилу поклонники. Бедная Валентина, конечно – так быстро и так нелепо ушла на пике своей творческой формы. Если бы не злосчастный Фирсов, все бы было иначе".
Напомним, дочери певицы на Троекуровском кладбище в скорбный день не было. "На кладбище в Москве я не пойду, – сообщила накануне Анэтта. – Сегодня я нахожусь в Феодосии (курорт в Крыму на юго-восточном побережье Черного моря – Прим. ред.). Рядом с бабушкой. Сегодня вся наша семья тут. Днем мы поплывем на катере на то самое место и положим цветы. Место, где навсегда осталась наша мамочка. Помолчим. Вспомним и улыбнемся".
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