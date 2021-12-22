Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется

Недавно поющая ведущая посетила светское мероприятие, на котором был и ее экс-супруг. Лена Миро обратила внимание на то, что звезда постарела: по фото, появившимся в Сети, блогер пришла к выводу, что подбородок Ольги Бузовой стал вялым.
Также обозревательница не обошла стороной тот факт, что знаменитость выбрала для выхода на публику фиолетовую накидку, очень похожую на ту, в которой была певица из клипа, в котором снимался Дмитрий Тарасов.
Лена Миро рассказала в своем микроблоге в "ЖЖ", что, когда в зале появился спортсмен, Ольга Бузова "задергалась", начала "кривляться и натужно ржать". Затем ведущая обратилась со сцены к бывшему мужу с позорной, по мнению блогера, речью.
Певица заявила, что, "если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома", то теперь он, видя перед собой икону стиля и самую популярную девушку страны, думает о том, что он дурак и "просрал" ее. Лена Миро уверена, что мужчина, который ушел от женщины, редко, когда хочет ее вернуть.
Блогер считает, что причина, по которой мужчина бросил возлюбленную, со временем никуда не девается, а вот женщина стареет. "Ситуация для бабы не меняется к лучшему", – заявила Лена Миро.
По мнению блогера, на деле Дмитрий Тарасов видел перед собой постаревшую и отяжелевшую Ольгу Бузову. Она считает, что спортсмен лишь еще раз убедился в верности своего решения – уйти к девушке моложе.