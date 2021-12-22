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Шоу-бизнес
Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется

Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется

Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала Ольгу Бузову за то, что та не совладала с эмоциями и прилюдно осрамилась.
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Недавно поющая ведущая посетила светское мероприятие, на котором был и ее экс-супруг. Лена Миро обратила внимание на то, что звезда постарела: по фото, появившимся в Сети, блогер пришла к выводу, что подбородок Ольги Бузовой стал вялым.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Также обозревательница не обошла стороной тот факт, что знаменитость выбрала для выхода на публику фиолетовую накидку, очень похожую на ту, в которой была певица из клипа, в котором снимался Дмитрий Тарасов.

Лена Миро рассказала в своем микроблоге в "ЖЖ", что, когда в зале появился спортсмен, Ольга Бузова "задергалась", начала "кривляться и натужно ржать". Затем ведущая обратилась со сцены к бывшему мужу с позорной, по мнению блогера, речью.

Певица заявила, что, "если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома", то теперь он, видя перед собой икону стиля и самую популярную девушку страны, думает о том, что он дурак и "просрал" ее. Лена Миро уверена, что мужчина, который ушел от женщины, редко, когда хочет ее вернуть.

Блогер считает, что причина, по которой мужчина бросил возлюбленную, со временем никуда не девается, а вот женщина стареет. "Ситуация для бабы не меняется к лучшему", – заявила Лена Миро.

По мнению блогера, на деле Дмитрий Тарасов видел перед собой постаревшую и отяжелевшую Ольгу Бузову. Она считает, что спортсмен лишь еще раз убедился в верности своего решения – уйти к девушке моложе.

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Ольга Бузова. Фото: Lev Ilyin/globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 04:32 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

комментарии

Ответить:

...гость
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Ощущение что тварь бузова специально разборки устраивает ,потому что кроме этого, мерзость ,ничего не умеет ,а во устроить гадость тем самым она попадает на примитивный способ привлечь с себе дебилки Но с тупыми мозгами как у бузовой,мало кто интересуется ТАК на корпоративы её дебильное имя нигде не вспоминают
...гость
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Лазарев молодец ,пусть что то не так с его взглядами на жизнь,но онпонял,что убогая просто решила со сцены КАК ВСЕГДА показать свою дурь РАДУЕТ то что стали возникать почему эта ни актриса ,тем более ни певица получает награды ,ВСЁ КУПИЛИ ДЛЯ ТВАРИ ,вот и вся история ,причем покупали все 5 лет Всё терпели эту <цензура> ,а теперь ,что то все очнулись ,стали возникать ,почему чучело бузова и с наградами ,да все купили <цензура> кукловоды бузы,у тваои богатый споносор Газпромедиа ,армяни кукловоды бузовой делают совместно грязные делишки ,можно понять она НОЛЬ,а получает награды
...гость
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Дмитрий повел себя достойно и только пожелал своей бывшей счастья и скорее обрести любовь. За словесной перепалкой наблюдали многие артисты шоу-бизнеса. Среди них был и Сергей Лазарев. Певец не поддержал певцу. Он считает, что ее слова слишком резкие. У себя в Instagram он поддержал Тарасова.

«Не знаю всей истории конфликта, но считаю, что Дмитрий отреагировал по-мужски!» — заявил Сергей.
<цензура> бузова завидует ВОТ НАКОНЕЦ про зависть говорят именно этой дебилки ,раньше шваль и её дебилы фанаты все время говорили о какой то зависть к бузовой ,а сейчас бумеранг уже прилетел к <цензура>
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