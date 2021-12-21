Самоуверенную Бузову затравили после публичной оплеухи Тарасову: Давно переварил и выблевал

Ольга Бузова уже давно развелась с Дмитрием Тарасовым. Спортсмен уже успел стать многодетным отцом и блогером, но поющая ведущая до сих пор не может спокойно реагировать на его появление.

Многие понимают обиду Ольги Бузовой, другие же считают все ее высказывания – эпатажными пиар-ходами, чтобы привлечь к себе еще больше внимания. Сама же знаменитость вовсе не выглядит обиженной, но ироничные фразы отпускает без промедления. На этот раз бывшие супруги встретились на мероприятии.

Поющей ведущей вручили престижную премию. Стоя на сцене, она сообщила залу, что в зале находится Дмитрий Тарасов, который теперь уже якобы кусает локти не дома, а "на галерке" и машет ей рукой. По словам Бузовой, футболист якобы не понимает, как мог упустить такую женщину.

На все едкие слова спортсмен отметил лишь, что желает Ольге Бузовой всего доброго и очень любит свою семью. На этом дива не успокоилась. Она опубликовала свое фото с мероприятия и подписала его. "Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду", – посмеялась она в личном блоге.

Однако реакция пользователей оказалась не совсем предсказуемой. Многие подчеркнули, что знаменитость отлично выглядит, другие же решили поддержать Дмитрия Тарасова. "Сколько можно то, он уже забыл Вас", "Тарасов давно переварил и выблевал, а Вы никак не отвалите", "Ой, Оля, взрослая, а ума все нет. Хватит уже", "Очень смешно! У него семья, а у тебя ничего", "Да, нужна ты ему", – высказались подписчики.