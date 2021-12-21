"Все в одном флаконе": по изорванной Успенской прошлись

Любовь Успенская часто удивляет своими образами. Блогер Гарик Абдразаков проанализировал внешность певицы.

Любовь Успенская появилась на сцене в весьма странном виде. Блондинка вышла в облегающем черном кожаном костюме с огромными дырками по бокам. Выглядит это так, будто исполнительница "К единственному нежному", "По полюшку", "Кабриолет" и "Любимый" сама разорвала свой костюм.

"Люба – молодец, что не боится экспериментов! Самовыражение, дерзость, стойкость и все в одном флаконе! Это выглядит современно", – высказался Гарик Абдразаков.

Блогер прошелся по всему образу знаменитости. Он рассказал все, что ему нравится, а также заметил деталь, которая пришлась ему не по душе.

"Больше всего в образе хотел бы отметить сапоги, потому что они создают больше 50% самого лука. А если говорить о том, что бы я поменял, то, возможно, стоило бы заменил ремень на еще более массивный от Valentino, акцент сразу бы перешел на него. Но самое важное в образе – он запоминающийся и актуальный. Смелость – этого не хватает многим звездам. Но Любовь прекрасно выглядит и не боится подчеркивать это своими образами", – честно ответил на вопрос блогер.

Некоторые поклонники в интернете встали на сторону звезды "Инстаграма", отметив, что музыкант выглядит очень стильно. Кто-то же не понял, что этим нарядом Успенская хотела донести до зрителя. Хейтеры решили, что образ ей совсем не идет.