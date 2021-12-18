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17 декабря
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Шоу-бизнес
Разрез до пупка: Изголодавшаяся по сексу Успенская сверкнула оголенными бедрами на людях

Разрез до пупка: Изголодавшаяся по сексу Успенская сверкнула оголенными бедрами на людях

Любовь Успенская выступила в ультрасексуальном наряде с разрезами на бедрах.
прочитано 198 раз

67-летняя королева шансона Любовь Успенская день ото дня доказывает поклонникам, что еще ого-го! Она великолепно выглядит. Ее лицо безупречно, а образы всегда тщательно подобраны.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В последнее время певица привлекает к себе внимание откровенными нарядами, которыми не стесняется подчеркивать свою соблазнительную фигуру.

На днях в московском Backstage Crocus City Hall прошла ежегодная премия Brand Awards 2021, на которой свои награды получили самые яркие звезды.

Свою премию получила и Любовь Успенская. На сцену она вышла в черном обтягивающем комбинезоне. На талии у нее был широкий модный пояс, а на бедрах и плечах – сексуальные разрезы. Образ дополнили ботфорты. Шансонье поворачивалась и левым боком к сцене, и правым, так, что ее разрезы на комбинезоне, которые доходили чуть ли не до пупка были прекрасно видны. Все успели разглядеть пикантные детали образа со всех сторон.

На церемонии Любовь Успенская представила новую песню, после чего получила преми в номинации "Дива года". Ведущая мероприятия Юлия Барановская осыпала Любовь Успенскую комплиментами. А Митя Фомин и вовсе не удержался и пригласил певицу на танец.

Ранее Любовь Успенская призналась, что уже забыла, что такое секс.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2021, 00:04 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

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Гость777000
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Но поет Любаня отменно, хоть убейтесь.
Гость809682
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Митя Фомин танцует дам только сзади.
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