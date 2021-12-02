Облачившаяся в дерзкое мини Успенская возмутила россиян

Любовь Успенская в свои 67 лет может похвастаться великолепной фигурой.

Являясь обладательницей прекрасных форм, Любовь Залмановна не считает нужным их скрывать. Певица часто позволяет себе довольно соблазнительные наряды, подчеркивающие ее стройные ноги, тонкую талию и высокую грудь. Вот и в свежем видео на своей странице в "Инстаграме" Любовь Успенская появилась в обтягивающем платье длины мини с пикантными вырезами чуть ниже бедер.

Облачившись в такой дерзкий наряд, артистка прошла по коридору с маленькой девочкой по имени Николь. Вместе они спели новую песню Успенской под названием "Фартовая". Королева шансона похвасталась подписчикам, что маленькая Николь уже вовсю поет ее новый хит.

Фанаты Успенской в комментариях к видео не смогли не похвалить ее соблазнительное платье и отличную фигуру. Однако тот факт, что ребенок, который еще плохо выговаривает слова, исполняет песню с таким взрослым содержанием, некоторых россиян возмутил. Среди прочего в композиции есть слова о том, что исполнительница еще хочет побыть любимой и "зажечь на полную" с неведомым мужчиной.

"Песенка как раз детская," – иронично заметили возмущенные пользователи.

Впрочем, саму артистку это совсем не смущает – она, судя по всему, даже гордится тем, что ее маленькая поклонница уже хорошо знает текст.



Ранее "Дни.ру" писали о том, Любовь Успенская рассказала о зверствах мужа.