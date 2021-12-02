Облачившаяся в дерзкое мини Успенская возмутила россиян

Являясь обладательницей прекрасных форм, Любовь Залмановна не считает нужным их скрывать. Певица часто позволяет себе довольно соблазнительные наряды, подчеркивающие ее стройные ноги, тонкую талию и высокую грудь. Вот и в свежем видео на своей странице в "Инстаграме" Любовь Успенская появилась в обтягивающем платье длины мини с пикантными вырезами чуть ниже бедер.
Облачившись в такой дерзкий наряд, артистка прошла по коридору с маленькой девочкой по имени Николь. Вместе они спели новую песню Успенской под названием "Фартовая". Королева шансона похвасталась подписчикам, что маленькая Николь уже вовсю поет ее новый хит.
Фанаты Успенской в комментариях к видео не смогли не похвалить ее соблазнительное платье и отличную фигуру. Однако тот факт, что ребенок, который еще плохо выговаривает слова, исполняет песню с таким взрослым содержанием, некоторых россиян возмутил. Среди прочего в композиции есть слова о том, что исполнительница еще хочет побыть любимой и "зажечь на полную" с неведомым мужчиной.
"Песенка как раз детская," – иронично заметили возмущенные пользователи.
Впрочем, саму артистку это совсем не смущает – она, судя по всему, даже гордится тем, что ее маленькая поклонница уже хорошо знает текст.
Ранее "Дни.ру" писали о том, Любовь Успенская рассказала о зверствах мужа.