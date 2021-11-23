"У них отношения": Успенскую зацеловали на глазах у всех

Любовь Успенская всегда пользовалась популярностью у мужчин. Диджей Никита Райз прокомментировал возможные отношения певицы.

Уже почти неделю назад Любовь Успенская выложила видео, которое шокировало многих поклонников. Дело в том, что на кадрах певица сидит на диване с неизвестным мужчиной, который положил руку ей на попу.

Артистка, видимо, не против такой близости. Она сама крепко обняла брюнета и даже несколько раз его поцеловала, на что он ответил ей взаимностью. Незнакомцем оказался Казимир Шнейдер. Судя по подписи к посту, это давний друг исполнительницы. Успенская заявила, что безумно рада, что у нее есть такой близкий человек.

"Ну, судя по видео, похоже, что у них отношения, возможно они скрывают это!" – сделал неожиданное заявление Никита Райз.

На самом же деле, никому неизвестно, есть ли что-то между друзьями или нет. Об этом Любовь Залмановна говорить не стала. Несмотря на это, мужских взглядов в свою сторону ей и так хватает.

"Я считаю, Любовь в самом рассвете сил. И то, что она пользуется популярностью у противоположного пола, говорит о том, что к ней тянутся люди! Она магнит для мужчин. Я думаю, в свободное время она всегда рядом с близким ей человеком", – высказался диджей.

Эксперт не считает, что про свою вторую половинку нужно всем рассказывать. Особенно это касается знаменитых людей, чью личную жизнь все и так обсуждают.

"И не обязательно показывать на публику отношения, можно просто намекнуть", – подытожил он.

