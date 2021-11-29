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Шоу-бизнес
"У меня разрывается сердце": Зацелованная Успенская простилась с любимым человеком

"У меня разрывается сердце": Зацелованная Успенская простилась с любимым человеком

67-летняя звезда выразила боль. Любовь Успенская потеряла родную душу.
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Исполнительница хита "По полюшку" уверенно шагает в ногу со временем и не собирается сдавать позиции. 67-летняя Любовь Успенская чувствует себя бодрой красавицей и завидной невестой. Недавно она показывала видео, где ее целует и эротично обнимает некий кавалер. И все бы ничего, но о возрасте ей напомнила неожиданная смерть.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

28 ноября на 73 году жизни скончался Александр Градский. Он значил очень много для знаменитой блондинки и напоминал об ушедшей молодости. Любовь Успенская знаково простилась с дорогим коллегой, опубликовав в "Инстаграм" памятный пост.

Певица разместила в Сети архивный кадр, на котором она радуется в объятиях Александра Градского. Знаменитость сопроводила снимок строками из хита "Как молоды мы были". Любовь Успенская назвала усопшего музыканта всеми любимым человеком и легендой.

"Ежедневно от новостей у меня разрывается сердце. Уходят Великие люди", — поделилась горькими чувствами артистка.

Любовь Успенская призналась, что не может выразить словами мучительную скорбь. Уход близкого товарища не на шутку ее расстроил. Поклонники поддержали звезду в этот непростой жизненный период добрыми словами. Многие отметили, каким потрясающим и талантливым музыкантом был Александр Градский.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 12:28 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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