"У меня разрывается сердце": Зацелованная Успенская простилась с любимым человеком

Исполнительница хита "По полюшку" уверенно шагает в ногу со временем и не собирается сдавать позиции. 67-летняя Любовь Успенская чувствует себя бодрой красавицей и завидной невестой. Недавно она показывала видео, где ее целует и эротично обнимает некий кавалер. И все бы ничего, но о возрасте ей напомнила неожиданная смерть.
28 ноября на 73 году жизни скончался Александр Градский. Он значил очень много для знаменитой блондинки и напоминал об ушедшей молодости. Любовь Успенская знаково простилась с дорогим коллегой, опубликовав в "Инстаграм" памятный пост.
Певица разместила в Сети архивный кадр, на котором она радуется в объятиях Александра Градского. Знаменитость сопроводила снимок строками из хита "Как молоды мы были". Любовь Успенская назвала усопшего музыканта всеми любимым человеком и легендой.
"Ежедневно от новостей у меня разрывается сердце. Уходят Великие люди", — поделилась горькими чувствами артистка.
Любовь Успенская призналась, что не может выразить словами мучительную скорбь. Уход близкого товарища не на шутку ее расстроил. Поклонники поддержали звезду в этот непростой жизненный период добрыми словами. Многие отметили, каким потрясающим и талантливым музыкантом был Александр Градский.